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В МИД РФ прокомментировали поставки французских гаубиц Caesar в Армению

Галузин предупредил Армению, что западное оружие не помогает стабилизации

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что не знает ни одного региона в мире, где поставки западного вооружения стабилизировали бы обстановку. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал соглашение Армении и Франции о закупке артиллерийских установок Caesar.

«Я не знаю такого региона, где поставки западного оружия когда-либо сыграли какую-либо стабилизирующую роль. В полной мере я это отношу к Южному Кавказу», — заявил Галузин.

До этого в министерстве обороны Азербайджана заявили, что политика Франции на кавказском направлении ведет Южный Кавказ к эскалации новых боевых действий в регионе, поскольку Париж поддерживает армянский реваншизм.

«Перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма — проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне», — говорится в сообщении.

Ранее глава минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество по безопасности.

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