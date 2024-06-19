В МИД РФ прокомментировали поставки французских гаубиц Caesar в Армению

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что не знает ни одного региона в мире, где поставки западного вооружения стабилизировали бы обстановку. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал соглашение Армении и Франции о закупке артиллерийских установок Caesar.

«Я не знаю такого региона, где поставки западного оружия когда-либо сыграли какую-либо стабилизирующую роль. В полной мере я это отношу к Южному Кавказу», — заявил Галузин.

До этого в министерстве обороны Азербайджана заявили, что политика Франции на кавказском направлении ведет Южный Кавказ к эскалации новых боевых действий в регионе, поскольку Париж поддерживает армянский реваншизм.

«Перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма — проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне», — говорится в сообщении.

Ранее глава минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество по безопасности.