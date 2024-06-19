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Путин призвал пересмотреть санкции ООН против КНДР

Путин: нужно пересмотреть бессрочные ограничения Совбеза ООН против КНДР

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Бессрочный режим санкций, введенный Советом безопасности ООН против КНДР должен быть пересмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал Путин.

По его словам, пропагандистские штампы, которые западники воспроизводят раз за разом, уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы.

Путин отверг попытки возложить на Пхеньян ответственность за ухудшение ситуации в мире, передает РИА Новости. Он добавил, что Северная Корея имеет право принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета.

При этом у Москвы и Пхеньяна совпадают оценки относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности в северо-восточной Азии, отметил российский лидер. Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Южной Кореи и Японии.

До этого Путин раскрыл детали нового договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР. Он, в частности, предусматривает оказание взаимной помощи, если один из участников столкнется с агрессией.

Путин прибыл в КНДР 18 июня. Лидеры стран будут обсуждать широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы», сообщал ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Это второй дружественный визит Путина в северокорейскую столицу — впервые он посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.

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