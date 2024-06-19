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Путин допустил военное сотрудничество РФ с КНДР

Путин не исключил военного сотрудничества РФ с КНДР после заключения договора

Россия допускает налаживание сотрудничества с Северной Кореей в военно-технической сфере в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

19 июня Путин и Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением. Позднее президент РФ раскрыл детали договора, рассказав, что он предполагает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения.

Ранее визит Путина в КНДР назвали волнительным для Запада.

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