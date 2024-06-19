Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО

Захарова: если Рютте станет генсеком в НАТО, глобально ничего не изменится

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Доктринальные документы НАТО не изменятся со сменой генерального секретаря организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Его преемником может стать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По мнению Захаровой, с уходом Столтенберга в отставку для России ничего не изменится, поскольку фигура генсека Североатлантического альянса, с точки зрения его политического влияния, номинальна.

Дипломат отметила, что генсек со всех сторон окружен заместителями, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями, и он должен говорить то, что повелят в США.

Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от западных стран, угрожающих ей стратегическим поражением, глубинно нацелены на мир – как страна, как народ, как цивилизация.

Рютте может стать новым генсеком НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис поддержит соответствующее решение.

Официальной процедуры назначения на руководящую должность в НАТО не существует, но все 32 члена альянса должны дать согласие на это назначение. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными списками пожеланий от стран-членов НАТО в обмен на их поддержку.

По данным газеты The Financial Times, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО в настоящее время поддерживают 29 из 32 стран-членов.

Ранее Словакия согласилась поддержать кандидатуру Марка Рютте на должность генсека НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами