Путин и Ким Чен Ын завершили закрытые переговоры

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА Новости.

«С глазу на глаз лидеры двух государств разговаривали порядка двух часов», — отметили в сообщении, уточнив, что изначально на общение тет-а-тет закладывали около часа.

Лидеры двух стран продолжили беседу во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.

Утром в среду, 19 июня, стало известно, что Путин и Ким Чен Ын удалились на закрытые переговоры. До этого завершились переговоры в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа. Тридцатиградусная жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне. В графике российского лидера было запланировано несколько мероприятий под открытым небом.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж о том, как Пхеньян встретил Путина.