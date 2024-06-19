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Эстония не исключила отправки войск на Украину

Посол Эстонии Кольк заявила, что Таллин готов обсудить отправку войск на Украину

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Ints Kalnins/Reuters

Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсудить возможность отправки своих войск на территорию республики. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Она подчеркнула, что вопрос отправки военного контингента на Украину не является красной линией для Эстонии.

«Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — сказала Кольк.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Париже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказала, что страна солидарна с Францией относительно помощи Украине. Она подчеркнула, что у Эстонии для этого есть необходимые ресурсы, экономическая мощь и знания. По ее словам, Таллин и Париж понимают, что на данный момент самым важным стратегическим приоритетом Европы должно стать повышение обороноспособности.

Ранее в Эстонии заявили об отсутствии плана Б по Украине.

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