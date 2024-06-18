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В Европе обеспокоились подрывом поддержки Украины из-за выборов во Франции

Bloomberg: в Европе обеспокоились, что выборы во Франции снизят поддержку Киева

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Shutterstock

В странах Европейского союза (ЕС) обеспокоились, что досрочные выборы во Франции могут подорвать поддержку Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как следует из текста, опасения связаны с тем, что выборы, инициированные Эммануэлем Макроном, могут подорвать его роль как одного из главных сторонников Украины. Кроме того, выборы в парламент рискуют ослабить его инициативу по отправке инструкторов на территорию республики.

В ряде стран Европы также растут сомнения в поддерживаемом Макроном плане по увеличению расходов ЕС на оборону за счет коллективного финансирования, сообщили собеседники Bloomberg.

До этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее МИД РФ заявил, что действия Франции приближают ее прямое столкновение с Россией.

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