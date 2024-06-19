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КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Ким Чен Ын: Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с РФ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Его слова в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным передает РИА Новости.

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», — сказал глава Северной Кореи.

Он подчеркнул, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России. Ким Чен Ын также выразил надежду, что в ходе встречи с Путиным двум лидерам удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях, в том числе по вопросам международной проблематики.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.

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