КНДР выразила полную поддержку России в проведении СВО

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отметил роль Российской Федерации в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пхеньяне, передает РИА Новости.

Утром 19 июня лидеры двух стран начали переговоры.

Ким Чен Ын подчеркнул, что северокорейское правительство выражает полную поддержку и солидарность правительству России, ее армии и народу в выполнении СВО на Украине «для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности».

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.