Путина впечатлили изменения столицы Северной Кореи за 24 года

Президент России Владимир Путин поделился на переговорах с Ким Чен Ыном своими впечатлениями от столицы КНДР. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, в последний раз он посещал столицу КНДР в 2000 году. Он отметил, что перемены в облике Пхеньяна очень заметны, что впечатляет.

Путин считает, что благодаря труду корейского народа и под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым. «Приятно на него смотреть, говорю это откровенно», — заключил он.

Владимира Путина официально встретили на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Площадь украсили воздушными шарами, а также флагами России и КНДР. Над трибуной разместили портреты Путина и Ким Чен Ына. Участники церемонии держали цветы и воздушные шарики и встречали российского лидера. Также на площади стояла рота почетного караула КНДР.

После церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции «Кымсусан» начались переговоры лидеров стран.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности при встрече в Пхеньяне.