Путин заявил, что Россию и КНДР десятилетиями связывает прочная дружба

Взаимодействие между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой основано на равноправии и взаимном уважении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает РИА Новости.

Утром 19 июня лидеры двух стран начали переговоры.

Также Путин отметил, что был рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына и посетить КНДР. Он обратил внимание на то, что Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.