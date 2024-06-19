Путин заявил о борьбе России с империалистической политикой США

Россия ведет борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской, империалистической политикой США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает ТАСС.

Утром 19 июня лидеры двух стран начали переговоры.

По словам Путина, Россия также борется с сателлитами. Он поблагодарил Ким Чен Ына за оказываемую России поддержку, в том числе в вопросе Украины.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.