Российская сторона может продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку. Об этом на встрече с избирателями заявил британский политик Найджел Фарадж, передает РИА Новости.

«Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую ​​потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно», — сказал Фарадж.

Политик выразил уверенность, что рано или поздно состоятся переговоры между двумя странами с глазу на глаз.

18 июня экс-сотрудник британского посольства в России Иэн Прауд заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее в Британии признали, что позиции Украины для переговоров слабеют.