Путин и Ким Чен Ын обсудили отношения России и КНДР

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по пути из аэропорта Пхеньяна обсудили развитие отношений двух государств. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными мыслями и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что российский лидер «выразил радость» от визита в столицу Северной Кореи и «глубокую благодарность» за то, что Ким Чен Ын прибыл в аэропорт, «чтобы тепло встретить его».

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.