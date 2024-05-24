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Директор ФСБ рассказал, как НАТО втягивает Молдавию в войну с Россией

Бортников: НАТО стремится втянуть Молдавию в войну с РФ и Белоруссией

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РИА Новости

НАТО стремится втянуть Молдавию в военный конфликт с РФ и Белоруссией. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«Альянс (НАТО — прим. ред.) буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией», — подчеркнул он.

По словам Бортникова, перед Молдавией Западом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности, а политические элиты в Кишиневе фактически утратили самостоятельность, действуя в интересах иностранных государств.

До этого депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР), эксперт Андрей Сафонов заявил, что соглашение между Евросоюзом и Молдавией в области безопасности и обороны может говорить о том, что ЕС готовит страну к войне с Россией на Днестре.

По мнению Сафонова, Молдавию после соглашения по обороне с ЕС уже включают в оборонные и разведывательные проекты Евросоюза и Североатлантического альянса. «Против кого разведка?» — задавался вопросом политолог.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.

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