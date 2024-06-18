Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии признали, что позиции Украины для переговоров слабеют

Британский эксперт Меркурис: позиции Украины для переговоров ослабевают

close
100%
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Позиции Украины для переговорного процесса по урегулированию конфликта ослабевают каждый день. Об этом в своем You Tube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Ежедневно позиция Украины слабеет и для приговоров масштаб сокращается», - подчеркнул он.

Как отметил эксперт, на Западе политики сейчас не демонстрируют желания развития мирного процесса на Украине. Меркурис добавил, что западные политические элиты в замешательстве, поскольку не знают, как продолжать конфликт и как его закончить.

До этого Меркурис заявил, что насильно мобилизованные украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях.

Он отметил, что число украинцев, покидающих территорию своей страны, растет. По его словам, среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ. Меркурис считает, что это является «зловещим знаком» для Украины.

Ранее в Британии указали на признак краха Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами