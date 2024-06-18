Позиции Украины для переговорного процесса по урегулированию конфликта ослабевают каждый день. Об этом в своем You Tube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Ежедневно позиция Украины слабеет и для приговоров масштаб сокращается», - подчеркнул он.

Как отметил эксперт, на Западе политики сейчас не демонстрируют желания развития мирного процесса на Украине. Меркурис добавил, что западные политические элиты в замешательстве, поскольку не знают, как продолжать конфликт и как его закончить.

До этого Меркурис заявил, что насильно мобилизованные украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях.

Он отметил, что число украинцев, покидающих территорию своей страны, растет. По его словам, среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ. Меркурис считает, что это является «зловещим знаком» для Украины.

Ранее в Британии указали на признак краха Украины.