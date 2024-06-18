Президент республики Конго посетит Россию

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Российскую Федерацию. Об этом сообщил посол Республики в РФ Давид Мадука, слова которого передает РИА Новости.

Он рассказал, что лидер Республики планирует приехать в Россию 25 июня. По словам посла, Сассу-Нгессо собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

10 июня президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе встречи с Владимиром Путиным предложил много сфер сотрудничества у себя в стране. В этот же день Мнангагва заявил, что Африка перестала быть спящим гигантом, она поднимается и скоро «зарычит, как лев».

4 июня глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо сказал, что мирные переговоры по Украине должны вестись только при участии российской стороны.

3 июня Республику Конго посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее посольство РФ опровергло слухи о вербовке студентов из Африки на СВО.