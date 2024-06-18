Украинский кабинет министров в течение шести месяцев намерен создать в стране единый реестр призывников, военнообязанных и находящихся в запасе граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Кабинет министров планирует в течение полугода создать единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов», — написал он.

По его словам, координировать проект будет министерство внутренних дел Украины.

До этого сообщалось, что подконтрольный киевским властям город Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках мобилизации. По его словам, в город прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК (аналог военкоматов).

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее Рогов рассказал о прозвище сотрудников украинских ТЦК.