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Рогов рассказал о прозвище сотрудников украинских ТЦК

Рогов: в Запорожье сотрудников украинских ТЦК прозвали «оливками»

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, местные жители прозвали сотрудников военкоматов «оливками». Об этом сообщает РИА Новости.

«Тэцэкашники работают в сопровождении отрядов украинской полиции. Первых в городе за цвет формы прозвали «зеленые» или «оливки», вторых – «черные» или «семечки». Эти прозвища придуманы местными жителями для оповещения и информирования друг друга, а также координации действий, чтобы не попасть в руки украинских оккупантов», — сообщил Рогов.

Он добавил, что запорожцы создают чаты в соцсетях, где сообщают об облавах ТЦК на местных жителей.

До этого сообщалось, что подконтрольный киевским властям город Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках мобилизации. По его словам, в город прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК (аналог военкоматов).

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе.

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