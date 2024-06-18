Украина рано или поздно должна сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования конфликта, альтернативой этому станет дальнейшее продолжение боевых действий. Об этом в беседе с британской газетой Daily Mail заявил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

«В какой-то момент должны состояться переговоры лицом к лицу», — подчеркнул он.

Как отметил Фарадж, альтернативой мирному урегулированию конфликта на Украине является продолжение боевых действий «еще пять лет».

Глава партии счел неизбежными переговоры по Украине, не исключив, что урегулирование украинского кризиса может привести к разделу страны.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что разрешение НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать территорию России с использованием западного оружия создает риск эскалации конфликта, Запад перешел красную черту.

Ранее в США призвали к началу переговоров с Россией по Украине.