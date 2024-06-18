В Молдавии заявили, что кандидатуру обвиняемого в шпионаже экс-главы генштаба одобрили США

Кандидатура бывшего главы генерального штаба обороны Молдавии Игоря Горгана, который фигурирует в шпионском скандале, была одобрена ранее Соединенными Штатами. Об этом в эфире молдавского телеканала N4 заявил бывший молдавский премьер Владимир Филат.

«Назначение Горгана на эту должность не могло бы состояться без одобрения наших западных партнеров по развитию… А именно его кандидатура получила прямую поддержку посольства США, учитывая, что он обучался в этой стране», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

11 июня президент Майя Санду лишила наград Горгана после того, как в СМИ появились публикации о его якобы связях с разведкой России.

Скандал с государственной изменой стал достоянием общественности после того, как глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел предложил властям провести усиленные проверки в министерстве обороны и спецслужбах. Горгана обвиняют в том, что он якобы передавал России информацию о том, когда совершались визиты украинских военных чиновников в страну. Уточняется, что целью этих визитов были закупки снарядов для Вооруженных сил Украины.

Ранее в МИД России рассказали о «Санду-рейхе» в Молдавии.