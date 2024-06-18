Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили, что кандидатуру обвиняемого в шпионаже экс-главы генштаба одобрили США

Филат: кандидатуру обвиняемого в шпионаже на РФ экс-главы генштаба одобрили США

close
100%
ziarulnational.md

Кандидатура бывшего главы генерального штаба обороны Молдавии Игоря Горгана, который фигурирует в шпионском скандале, была одобрена ранее Соединенными Штатами. Об этом в эфире молдавского телеканала N4 заявил бывший молдавский премьер Владимир Филат.

«Назначение Горгана на эту должность не могло бы состояться без одобрения наших западных партнеров по развитию… А именно его кандидатура получила прямую поддержку посольства США, учитывая, что он обучался в этой стране», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

11 июня президент Майя Санду лишила наград Горгана после того, как в СМИ появились публикации о его якобы связях с разведкой России.

Скандал с государственной изменой стал достоянием общественности после того, как глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел предложил властям провести усиленные проверки в министерстве обороны и спецслужбах. Горгана обвиняют в том, что он якобы передавал России информацию о том, когда совершались визиты украинских военных чиновников в страну. Уточняется, что целью этих визитов были закупки снарядов для Вооруженных сил Украины.

Ранее в МИД России рассказали о «Санду-рейхе» в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами