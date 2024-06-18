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Британский политик объяснил восхваление Гитлера своим однопартийцем

Британский политик Фарадж: заявление однопартийца о Гитлере связано с ошибкой

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британский политик, глава партии Reform UK (Реформы Великобритании) Найджел Фарадж заявил, что положительный отзыв о Гитлере со стороны одного из кандидатов от его партии на выборах является ошибкой при проверке политиков перед их выдвижением на парламентские выборы. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, кандидат на выборы от партии Reform UK назвал нацистского лидера «гениальным».

«Мы заплатили очень большую сумму денег уважаемой проверяющей компании, которая не выполнила эту работу», - сказал он.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля.
Премьер-министр пообещал гражданам, что он всегда будет работать над обеспечением их безопасности и вновь повторил, что в ближайшие пять лет страна столкнется с крупнейшими вызовами безопасности со времен Второй мировой войны.

Сунак занял пост премьер-министра 25 октября 2022 года. За это время он значительно увеличил военные расходы страны, что стало поводом для критики его политики.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.

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