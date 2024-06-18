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Путин встретился с жителями Якутска на улице

Владимир Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска

Президент России Владимир Путин встретился с местными жителями на улице Якутска. Кадры публикует в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Путин, конечно, не мог не выйти к жителям Якутска на улицах», — подписал видео Зарубин.

Некоторые из местных жителей выкрикивали слова поддержки президенту.

До этого Путин встретился с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в ходе своей рабочей поездки в регион.

Президент заметил, что они с главой региона давно планировали провести встречу и обсудить развитие Якутии.

Путин также рассказал, как однажды во время одной из своих поездок в Якутию испугался, что отморозит уши. По словам российского лидера, тогда была зима, столбики термометра опустились до -50°C. Глава государства отметил, что его опасения не оправдались.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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