В Италии оценили инициативу Путина по урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел Антонио Таяни счел неприемлемой инициативу Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — заявил Таяни.

Глава внешнеполитического ведомства Италии вновь отметил, что выступает против ударов ВСУ по территории России итальянским оружием. В то же время он пообещал оказать Украине помощь с противовоздушной обороной.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Матвиенко назвала предложение Путина единственным путем к окончанию конфликта на Украине.