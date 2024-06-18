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Кулеба призвал «найти правильные слова» для возвращения украинцев из-за границы

Глава МИД Кулеба: украинцев нельзя дожимать в вопросе возвращения из-за границы

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для возвращения граждан страны из-за границы необходимо «найти правильные слова», их нельзя «дожимать» в вопросе возвращения на родину. Его слова приводит «Укринформ».

«Надо найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь [в вопросе возвращения] нельзя дожимать», — заявил Кулеба, не уточнив, о чем идет речь.

До этого заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко заявила, что на Украине продлили до трех месяцев срок розыска граждан за нарушение воинского учета. Теперь этот срок составляет три месяца, при этом взыскание не может быть наложено позднее одного года со дня нарушения.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее стало известно, что поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины.

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