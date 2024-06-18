Путин провел встречу с главой Якутии

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в ходе своей рабочей поездки в регион. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент заметил, что они с главой региона давно планировали провести встречу и обсудить развитие Якутии.

Перед встречей с Николаевым Путин посетил экспозицию, посвященную успехам и перспективам в ИТ и креативной сферах, а также промышленной продукции, используемой в зоне специальной военной операции.

Также российский лидер провел встречу с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030» и деятелями культуры, перебравшимися на Дальний Восток.

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. После визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

В преддверии визита в КНДР российский президент написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун». Материал опубликован на сайте Кремля на русском и английском языках.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.