В Польше изменили закон об оказании помощи украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, которым вносятся изменения в закон о помощи беженцам с Украины, передает ТАСС.

Документ продлевает срок легального пребывания в стране украинцев, прибывших в страну после начала конфликта на Украине, до 30 сентября 2025 года.

Помимо этого, закон ужесточает предоставление социальной поддержки для них. В соответствии с ним, ряд льгот можно будет получить только при предъявлении паспорта.

До этого украинская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что почти две трети опрошенных граждан, уехавших с Украины после начала конфликта, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем.

Около 32% опрошенных заявили, что возвращение может последовать лишь после завершения вооруженного конфликта.

До этого в Польше призвали к общеевропейскому решению по льготам для украинцев, уклоняющихся от службы в армии.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.