В Польше изменили закон об оказании помощи украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, которым вносятся изменения в закон о помощи беженцам с Украины, передает ТАСС.
Документ продлевает срок легального пребывания в стране украинцев, прибывших в страну после начала конфликта на Украине, до 30 сентября 2025 года.
Помимо этого, закон ужесточает предоставление социальной поддержки для них. В соответствии с ним, ряд льгот можно будет получить только при предъявлении паспорта.
До этого украинская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что почти две трети опрошенных граждан, уехавших с Украины после начала конфликта, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем.
Около 32% опрошенных заявили, что возвращение может последовать лишь после завершения вооруженного конфликта.
До этого в Польше призвали к общеевропейскому решению по льготам для украинцев, уклоняющихся от службы в армии.
Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.