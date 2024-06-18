Эксперт: размещение российских ракет в третьих странах является правомерным

В ответ на разрешение ряда стран наносить удары западными ракетами по территории России, Москва может передать свое высокотехнологичное оружие противникам США и Британии, и это будет правомерно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Потом, когда они будут осматривать осколки высокоскоростных ракет и говорить, так они же, дескать, русские, мы ответим: ребят, все в соответствии с тем, как вы сказали, это все передано другим странам по официальным контрактам, поэтому, пожалуйста, все претензии туда, мы к этому не имеем отношения», — сказал Клинцевич.

13 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявил, что НАТО не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине.

По его словам, власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять свое оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в Германии призвали разрешить ВСУ бить западным оружием по всей России.