Названо перспективное направление сотрудничества РФ и КНДР

Туризм может стать одной из точек соприкосновения интересов России и Северной Кореи, помимо энергетики и военной сферы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. По его словам, КНДР уже ждет российских туристов — для этого подготовлена соответствующая инфраструктура.

«Северная Корея — это стопроцентный колорит, так сказать, квинтэссенция всего корейского. Корейская кухня, довольно гостеприимный народ. Хотя гостеприимство там довольно своеобразное и для старшего поколения это что-то напоминающее о годах пионерского детства», — сказал эксперт.

Также Козюлин отметил, что несмотря на то, что РФ выгодно военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, вряд ли стоит ожидать официальных заявлений относительно этой сферы, поскольку КНДР до сих пор находится под санкциями Совбеза ООН и Москва придерживается этих условий.

С другой стороны, по словам эксперта, на фоне санкционного давления и поставок западного оружия Киеву, Россия имеет право сотрудничать с КНДР по самым разным направлениям, включая оборонную промышленность, учитывая, что Северная Корея производит современные военные системы.

18-19 июня Владимир Путин находится с рабочим визитом в Пхеньяне. В ходе встречи президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее в КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию.