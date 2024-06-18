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Путину рассказали о подготовке снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке

Военные представили Путину полигон, на котором готовят снайперов для СВО

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Петр Ковалев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину в рамках посещения креативного кластера «Квартал труда» в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов для специальной военной операции, передает «Интерфакс».

Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов представили главе российского государства единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» в Якутии с возможностью стрельбы на дистанции до 4 км. Путину рассказали, что подразделения снайперов сейчас проходят перевооружение на современные стрелковые комплексы.

Кроме того, военнослужащие попросили российского лидера открыть такие полигоны еще в нескольких регионах России.

Путину также показали различные модели беспилотников, FPV-дронов и беспилотных авиационных систем, производимых на предприятиях Дальневосточного федерального округа. Президент ознакомился с произведенными на предприятиях ДФО вариантами обмундирования — бронежилетами, тепловизионными прицелами, приборами для скрытой стрельбы и наблюдения, средствами реабилитации, водоочистительными системами для боевых условий.

Путину также показали на тренажерах, как проходит подготовка операторов для боевых беспилотников, процесс обучения применению средств РЭБ и разведки.

Президент России Владимир Путин 18 июня прилетел в Якутию с рабочей поездкой. В последний раз глава государства посещал этот регион в 2014 году.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.

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