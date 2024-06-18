Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов минируют прифронтовые дороги, что может означать подготовку к контрнаступлению. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Украинские «Бабы-яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — предупредил сенатор.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области для организации контрнаступления. По словам военнослужащего, западные инструкторы и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начали обучать солдат с перспективой контрнаступления под Харьковом.

До этого российский боец с позывным «Линь» рассказал, что ВСУ в рамках подготовки к контрнаступлению стягивают бронетехнику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении.

Ранее Рогозин рассказал о «дрономании» в оборонном секторе