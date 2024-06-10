Рогозин рассказал о «дрономании» в оборонном секторе

Многие предприятия оборонного сектора РФ стали увлекаться производством беспилотных летательных аппаратов, однако бессистемный выпуск создает хаос в этой области. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций по отдельным узлам беспилотников, добиваясь снижения цены, импортозамещения и универсализации решений, все теперь загружены одной и той же проблемой, вместо того чтобы обратить внимание на то, что у них «лучше всего получается».

Рогозин считает, что победу в конфликте можно одержать не дронами, а людьми, овладевшими инновациями. По мнению сенатора, массовое производство FPV-дронов не сможет повлиять на общий ход боевых действий, а дроны-камикадзе не заменят артиллерию.

«Увлечение дрономанией не должно затмить главную задачу, которая поможет разрушить вражеский фронт, — комплексное применение дронов совместно с разными видами вооружений и особенно дальнобойным ракетным оружием», — сказал он.

До этого сообщалось, что FPV-дроны «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».