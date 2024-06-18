Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запад предупредили о поворотном моменте в конфликте на Украине

National Interest: Запад подошел к поворотному моменту в конфликте на Украине

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Страны Запада подошли к поворотному моменту в вопросе поддержки Украины, одобрив использование поставляемого ВСУ оружия для ударов по российской территории. Об этом пишет National Interest.

«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — следует из текста.

В материале отмечается, что возможное присутствие инструкторов стран НАТО на территории республики повышает риски для Запада. Военные будут уязвимы для случайных или преднамеренных ударов со стороны ВС РФ, уточняет издание.

Как пишет National Interest, эскалация не только поставит под угрозу жизнь военных НАТО, но также рискует втянуть Вашингтон в более широкий конфликт с Москвой.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что заявления со стороны НАТО становятся все более агрессивными, провоцируя эскалацию конфликта. По его словам, члены альянса угрожали России еще до начала военной спецоперации на Украине, а сегодня их действия провоцируют гонку вооружения и подводят мир к формату Карибского кризиса.

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами