Военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что ряд западных стран позволили Украине наносить поставляемыми ими дальнобойными ракетами удары по территории России. По его мнению, в НАТО до конца не осознают последствий, к которым могут привести такие действия.

«Я уверен, что Запад даже не осознает до конца, какой ящик Пандоры открывает. И какие проблемы могут быть на их территориях. Хотя МИД России об этом предупреждал, и Британию — персонально. Что мы нанесем удар не только по британским объектам на территории Украины, но и за ее пределами», — сказал Клинцевич.

Он напомнил, что британская военно-воздушная база на Кипре находится в 200 км от территории Сирии, откуда случайно может быть нанесен удар по самолетам НАТО.

В июне министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей оружия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

До этого конгрессвумен, член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что решение главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине бить по территории России американским оружием может привести к мировой войне.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.