Китай призвал США не распространять дезинформацию о других странах

Китай надеется, что Соединенные Штаты прекратят распространять ложную информацию, которая направлена на дискредитацию других стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь после того, как стало известно, что Пентагон проводил кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса в соцсетях, передает РИА Новости.

«Надеемся, что США исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран», - подчеркнул он.

По словам Цзяня, Китай обратил внимание на расследование агентства Reuters о кампании США по дискредитации вакцины в КНР от коронавируса. Представитель МИД Китая назвал соответствующую политику Соединенных Штатов «отравлением общественного мнения».

До этого сообщалось, что министерство обороны США в разгар пандемии коронавируса проводило в социальных сетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от этой болезни Sinovac.

По информации журналистов, наиболее интенсивно кампания по дискредитации данного препарата велась на Филиппинах. Американские военные хотели посеять сомнения в эффективности не только Sinovac, но и других китайских лекарственных средств. При этом конечной целью Пентагона было уменьшить влияние КНР в странах Юго-Восточной Азии.

Ранее в Пентагоне заявили, что в войне с Китаем США смогут победить.