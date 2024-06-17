Военный эксперт раскрыл, кто может заставить Киев пойти на переговоры

Заставить Киев пойти на переговоры с Москвой может только Вашингтон. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Борис Рожин. Однако, по его словам, американцам это не нужно, поэтому Россия корректирует свои задачи в рамках специальной военной операции, учитывая настроенность НАТО на эскалацию конфликта.

«Если изначально подразумевалась задача разгрома чисто украинской армии, то теперь стоит задача разгрома прокси-армии НАТО», — сказал Рожин.

Он напомнил, что США устраивают прокси-конфликт не впервые. Подобный подход, по его словам, был опробован в Корее и во Вьетнаме.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позднее сказал, что мирный план, который предложил президент России, якобы противоречит здравому смыслу.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что понадобится для достижения мира на Украине.