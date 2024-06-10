Военный эксперт раскрыл, какое оружие может передать РФ другим странам

Военный блогер Алексей Живов в эфире «Радио 1» прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о праве Москвы поставить дальнобойное оружие в разные регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по недружественным государствам. По мнению эксперта, речь идет о баллистических и противокорабельных ракетах, таких как «Бастион», «Калибр» и «Искандер».

«Предполагаю, что оно может поставляться такому образованию, как движение хуситов, которое сейчас участвует в прямом конфликте с западной коалицией и наносит удары по британским и американским кораблям. Может, Ливану, Северной Корее, хотя там у них своего оружия достаточно. Также можно попробовать поставить Кубе оружие, но вряд ли она будет его применять применять по флоту США», — сказал Живов.

Он допустил, что США могут поменять свое поведение, если почувствуют реальную угрозу. Однако, по его словам, какой будет реакция Вашингтона, — открытый вопрос.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Глава государства также обратил внимание, что поставки западными странами оружия Украине являются прямым участием в конфликте. Вместе с тем он отметил, что предоставление Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам.

Ранее военный эксперт объяснил, в каком случае США прекратят эскалацию конфликта с РФ.