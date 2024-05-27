Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что страны Европы не воюют с Россией

Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом

close
100%
Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом. С таким заявлением он выступил на праздновании Дня Европы в Дрездене, трансляцию которого вел Елисейский дворец в социальной сети X.

До этого Макрон выступил с таким же заявлением 6 мая.

При этом 26 мая французский лидер заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Соответствующее заявление он сделал, встретившись с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Макрон отметил, что отношения между двумя странами требуют развития, в том числе в вопросах помощи Украине.

«Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — заявил Макрон.

11 мая Макрон заявил, что Европа должна готовиться сдерживать Россию.

Ранее в ЕС сообщили, что Россия готовит диверсию в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами