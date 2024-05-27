Во Франции заявили, что страны Европы не воюют с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом. С таким заявлением он выступил на праздновании Дня Европы в Дрездене, трансляцию которого вел Елисейский дворец в социальной сети X.

До этого Макрон выступил с таким же заявлением 6 мая.

При этом 26 мая французский лидер заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Соответствующее заявление он сделал, встретившись с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Макрон отметил, что отношения между двумя странами требуют развития, в том числе в вопросах помощи Украине.

«Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — заявил Макрон.

11 мая Макрон заявил, что Европа должна готовиться сдерживать Россию.

Ранее в ЕС сообщили, что Россия готовит диверсию в Европе.