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Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире

Лавров призвал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

В настоящее время в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, Россия выступает за завершение деколонизации. С таким заявлением выступил заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«До сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать», — сказал Лавров, выступая на Международном форуме Единой России «За свободу наций».

По его мнению, этого не происходит несмотря на требования соответствующих резолюций ООН.

Министр добавил, что Москва в совместных усилиях с партнерами предлагает выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую СССР работу в ООН по деколонизации.

«Пришло время объединить усилия всех собравшихся здесь и других единомышленников, чтобы начать системную работу по искоренению неоколониальных практик <...> Необходимо мобилизовать ответственных членов международного сообщества на отстаивание справедливости в мировых делах», — подчеркнул Лавров.

Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – «За свободу наций» проходит в Москве 15-17 февраля.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться страницей прошлого, но западные страны и сегодня пытаются прибегать к подобным практикам.

Ранее Захарова указала на колониальные замашки Франции из-за слов об «изоляции» РФ.

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