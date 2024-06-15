Швеция вызовет посла России после обвинений в нарушении воздушного пространства

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм намерен вызвать посла России Виктора Татаринцева после обвинений со стороны королевства в том, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает SVT.

По словам Билльстрема, действия России являются неприемлемыми, и внешнеполитическое ведомство Швеции обратится в посольство, чтобы «подчеркнуть этот инцидент».

«Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами относительно событий рядом с нами», — указал глава МИД Швеции.

До этого Вооруженные силы Швеции заявили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. По данным шведского ведомства, российский самолет летел к востоку от острова Готланд. Воздушное судно обвинили в отклонении от маршрута, несмотря на призывы воздушного командования Швеции. Тем не менее, сообщается, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было кратковременным. Министру обороны страны Полу Йонсону доложили о ситуации.

Ранее МИД заявил о рисках превращения Северной Европы в зону повышенной напряженности.