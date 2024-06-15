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Дуда призвал дать отпор «российскому империализму»

Президент Польши Дуда призвал дать отпор «российскому империализму» на Украине

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Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда призвал дать «отпор российскому империализму» на Украине и сделать все для того, чтобы Москва проиграла в конфликте. Соответствующие заявления он сделал по прибытии на так называемый саммит мира в Швейцарию, сообщает портал Do Rzeczy.

По его словам, главной целью свободного мира является стремление не допустить победы России на Украине.

«Российский империализм не может быть удовлетворен. Его жадность, его зверская прожорливость не могут быть удовлетворены территориями Украины. Российскому империализму необходимо дать отпор…И это должно произойти благодаря жесткому отношению свободного мира», — сказал Дуда.

До этого президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в объединение. Политик пояснил, что под началом процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс понимает направление республике официального приглашения в организацию, которое сделало бы возможным начало ратификационного процесса.

Ранее в Польше удивились отступлению ВСУ, несмотря на помощь от Запада.

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