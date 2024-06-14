Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше удивились отступлению ВСУ, несмотря на помощь от Запада

Myśl Polska: ВСУ продолжают отступать, несмотря поступившую от Запада помощь

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять занимаемые позиции, несмотря на поступающую помощь от стран Запада. Об этом пишет журналист издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

«К моему большому удивлению, огромные поставки американской военной помощи, которая за последний месяц уже поступила в подразделения украинской армии, не повлияли каким-либо существенным образом на ситуацию на фронте», — указал Подгурский.

По его словам, армия Украины продолжает отступление, в то время как тактика ВС РФ «тысяча порезов» позволяет вести активность на разных участках фронта.

Тактические удары России на линии соприкосновения вынудят ВСУ оставлять занимаемые рубежи обороны, предрек журналист.

18 мая испанская газета El Pais опубликовала материал о наступлении российских войск в Харьковской области, которое началось в мае. Авторы статьи обратили внимание, что после активизации боевых действий на данном участке фронта украинский кризис вошел в новую фазу. Они предупредили Киев о приближении «критических часов» в рамках конфликта.

Ранее Украину предупредили о возможном крахе целых участков фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами