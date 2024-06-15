Депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что союзники Украины должны разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по целям на всей территории России. Его слова приводит телеканал NTV.

«Военные цели являются законными. По всей России», — заявил Фабер.

По словам парламентария, когда союзники Киева передают оружие ВСУ, то оно автоматически становится украинским, и военные могут использовать его любым способом. В то же время он отметил, что украинским войскам следует соблюдать нормы международного гуманитарного права и избегать военных преступлений.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

Ранее Риттер заявил, что США дали Украине возможность развязать ядерную войну.