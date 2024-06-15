Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали разрешить ВСУ бить западным оружием по всей России

Депутат бундестага Фабер: ВСУ должны иметь право бить оружием Запада по всей РФ

close
100%
Global Look Press

Депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что союзники Украины должны разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по целям на всей территории России. Его слова приводит телеканал NTV.

«Военные цели являются законными. По всей России», — заявил Фабер.

По словам парламентария, когда союзники Киева передают оружие ВСУ, то оно автоматически становится украинским, и военные могут использовать его любым способом. В то же время он отметил, что украинским войскам следует соблюдать нормы международного гуманитарного права и избегать военных преступлений.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

Ранее Риттер заявил, что США дали Украине возможность развязать ядерную войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами