Глава Пентагона заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире

Президент России Владимир Путин не имеет права ставить Украине условия о мире. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

«Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — сказал он.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Украина также должна отказаться от планов на вступление в НАТО. Именно эти действия приведут к прекращению огня и началу переговоров, заявил Путин.

Позже Путин заявил, что если Украина и Запад откажутся от российского предложения мира, то новые условия мирных переговоров будут другими.

Ранее Путин заявил, что санкции Запада в отношении России должны быть отменены.