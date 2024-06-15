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Путин поздравил Рамафосу с переизбранием

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад Рамафосы в развитие отношений стратегического партнерства между двумя государствами и в продуктивное российско-южноафриканское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур.

«Уважаемый господин Рамафоза, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Южно-Африканской Республики. Желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме.

Глава российского государства добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с президентом ЮАР и на совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Путин заявил, что будет ждать Рамафосу на саммите БРИКС в Казани.

«Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября», — подчеркивается в телеграмме.

Ночью 15 июня стало известно, что действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса одержал победу на очередных президентских выборах.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.

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