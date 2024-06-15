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В США не увидели пути к мирным переговорам на предстоящем саммите в Швейцарии

Bloomberg: путь к мирным переговорам на саммите по Украине остается недосягаемым

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Global Look Press

Отказ ряда стран Глобального Юга от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии демонстрирует сложную политическую обстановку вокруг конфликта Москвы и Киева, и показывает, что на мероприятии не удастся создать путь к мирным переговорам. Об этом пишет Bloomberg.

«В рамках мероприятия, призванного продемонстрировать широкую международную поддержку Украины в борьбе с российским вторжением, в саммите примут участие около 90 стран из 160 приглашенных, что подчеркивает сложную политическую обстановку конфликта, который продолжается уже третий год», — говорится в тексте.

Bloomberg подчеркивает, что в официальном списке приглашенных нет ряда представителей Глобального Юга, которые имеют «серьезные отношения с Россией».

В материале отмечается, что дискуссии в рамках мероприятия будут сосредоточены на продовольственной и ядерной безопасности, а также гуманитарных вопросах. И, несмотря на официальное название саммита – создание немедленного пути к мирным переговорам остается недосягаемым, констатирует агентство.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее саммиту по Украине предрекли провал из-за отсутствия «сторонников «Москвы».

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