На Западе не исключили переговоров с Россией в обход Украины

Страны Запада могут вести переговоры с Россией напрямую или полностью исключить возможность диалога по мирному урегулированию с Москвой. Такие варианты развития событий назвал научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер, его слова приводит Politico.

«У Запада сейчас есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, или пойти через голову Украины и договориться о каком-то мире с Россией напрямую», — указал эксперт.

Фрейзер подчеркнул, что предстоящий саммит по Украине в Швейцарии может стать ключевым сигналом, но не обязательно будет полезен для подписания реального мирного соглашения. По его словам, мероприятия поможет создать коллективное понимание ситуации на Украине.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

Ранее в России назвали главную цель саммита по Украине в Швейцарии.