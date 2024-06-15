В Верховной раде приступили к обсуждению предложений Путина по Украине

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что часть депутатов Верховной рады Украины уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина в рамках возможных российско-украинских мирных переговоров. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

По мнению Володина, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Европейский союз, тем меньше на Украине останется людей, «которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал», а территория республики будет становиться все меньше.

Спикер Госдумы добавил, что переговоры можно вести от имени граждан своей страны. Однако, так как срок президентских полномочий Владимира Зеленского заверила — «этим все сказано», то есть предложения украинского лидера, поддержанные президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, «теряют всякий смысл».

Единственный легитимным субъектом со стороны Украины Володин назвал Верховную Раду, — лишь она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пояснили Зеленскому смысл условий Путина для начала переговоров.