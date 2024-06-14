В G7 потребовали от РФ выплатить Украине почти 500 миллиардов долларов

Страны G7 потребовали от РФ компенсировать Украине ущерб в размере $486 млрд. Об этом говорится в заявлении стран клуба по итогам саммита в Италии, передает ТАСС.

Почти полтриллиона долларов понадобится на восстановление Украины после боевых действий по оценке Всемирного банка. В заявлении G7 говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам РФ. Подчеркивается, что страны намерены исследовать все легальные способы взимания средств с РФ для передачи их Украине.

До этого Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд.

18 апреля сообщалось, что Южная Корея собирается в 2024 году предоставить Украине гуманитарную помощь в размере $200 млн.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.