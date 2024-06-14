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На Украине признали невозможность победы над РФ на поле боя

FT: в Киеве признают, что не могут победить РФ, но хотят ослабить ее экономику

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Киеве признают тот факт, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, однако надеются, что Запад сможет ослабить Москву в экономическом отношении. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект [воздействия на РФ]. Мы не сможем победить [Россию на поле боя]», — цитирует FT украинского чиновника в области обороны.

Как пишет газета, в прошлом месяце на Украине начали размышлять о потенциальных переговорах с Россией. В Киеве полагают, что их начало зависит от того, сможет ли Запад улучшить положение страны, увеличивая военные расходы на нужды республики.

До этого глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что граждане Украины опасаются предательства со стороны Запада на предстоящем саммите в Швейцарии, которое приведет к новым Минским соглашениям. Он также в очередной раз подчеркнул бескомпромиссность Киева в вопросах «независимости, суверенитета и территориальной целостности, справедливого мира».

Ранее на Западе не исключили переговоров с Россией в обход Украины.

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